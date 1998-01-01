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اشتية يعلن أسماء الحاصلين على منح "الإسلامي للتنمية" للدكتوراه للعام 2018

الأحد 28 أكتوبر 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يعلن أسماء الحاصلين على منح "الإسلامي للتنمية" للدكتوراه للعام 2018



رام الله/سما/

أعلن محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين محمد اشتية، أسماء الحاصلين على منح البنك الدراسية لنيل درجة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي الحالي، وهما إسلام الفالوجي بتخصص الهندسة المدنية، وياسر الخالدي بتخصص التخطيط الحضري، وكلاهما من قطاع غزة.

وأكد اشتية في بيان صحفي اليوم الأحد، أهمية تخصصيهما والحاجة لهما في تعزيز التنمية في فلسطين. وقال إنهما حصلا على قبول في جامعة كامبردج البريطانية، حيث ستغطي المنحة تكاليف الدراسة والمعيشة لنيل درجة الدكتوراه.

وكانت ثلاث طالبات فلسطينيات حصلن على منح الماجستير المقدمة من البنك للعام الدراسي الحالي، وهنّ: شهد شاهين وسندس عمرية ومريم بدوان، اللواتي اخترن دراسة الماجستير بتخصصات في مجال الكيمياء في مؤسسات تعليمية فلسطينية.

ويقدم البرنامج السنوي للبنك الإسلامي للتنمية منح ماجستير ودكتوراه للطلاب الواعدين في مختلف التخصصات، التي من شأنها أن تعزز التنمية كالعلوم ومواضيع التقانة والهندسة والزراعة والطب، وكذلك الاقتصاد والتعليم وغيرها.

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