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جيش الاحتلال يقررا ستخدام حوامات صغيرة للبحث عن منفذ عملية بركان

الأحد 28 أكتوبر 2018 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقررا ستخدام حوامات صغيرة للبحث عن منفذ عملية بركان



القدس المحتلة / سما /

 بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استخدام حوامات صغيرة ومعدات حديثة للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بركان الصناعية.

وقال موقع 0404 العبري: إن الجيش بدأ باستخدام هذه المعدات والوسائل -على مدار الوقت- في عملية البحث عن منفذ عملية بركان.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الشاب أشرف نعالوة نفذ في السابع من الشهر الجاري، عملية فدائية عند مستعمرة "بركان" المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة آخر، بينما استطاع المنفذ أن يلوذ بالفرار سالماً.

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