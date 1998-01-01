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الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته مادة يشتبه أنها مخدرة بطوباس

الأحد 28 أكتوبر 2018 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس/سما/

 ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بحوزته مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع هيدرو في محافظة طوباس.

وأوضـح بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة ومن خلال معلومات تفيد أن أحد الأشخاص يوجد بحوزتة مادة يشتبه أنها مخدرة في إحدى قرى المحافظة، وعلى الفور تم تحريك قوه من شرطة مكافحة المخدرات بعد استصدار مذكرة تفتيش للمنزل  واثناء التفتيش تم العثور على مادة يشتبه انها مخدرة من نوع هيدرو بلغ وزنها (103.8) غرام .


وأكد البيان توقيف المشتبه والتحرز على المضبوطات تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونيه بحقه أصولاً.

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