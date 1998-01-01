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الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر الهاتف بقيمة 10 آلاف دينار

الأحد 28 أكتوبر 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ملابسات جريمة ابتزاز عبر الهاتف بقيمة 10 آلاف دينار



رام الله/سما/

كشفت الشرطة اليوم الاحد، ملابسات جريمة ابتزاز مادي عبر الهاتف بلغت قيمتها 10 آلاف دينار اردني وألقت القبض على 3 أشخاص من المشتبه بهم في الخليل .

وذكــــر بيــــان لإدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة "أنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة تعلقت بقيامه بدفع مبلغ 10 آلاف دينار اردني لمجهولين قاموا بابتزازه عبر الهاتف مقابل عدم نشر صور شخصية له عبر الانترنت ومطالبته بدفع المزيد من الأموال، وباشرت المباحث العامة على الفور إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعلين.

وأضاف البيان "أنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم وضبط جهاز "لاب توب" و8 أجهزة خلوية تحتوي صور المشتكي والتي استخدمت في عملية الابتزاز.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول .

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