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حماس تدين الهجوم على المعبد اليهودي بأمريكا

الأحد 28 أكتوبر 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين الهجوم على المعبد اليهودي بأمريكا



غزة/سما/

دانت حركة حماس الهجوم على المعبد اليهودي في ولاية بنسلڤانيا في الولايات المتحدة، والذي قتل وأصيب فيه 18 شخصًا.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم في تصريح وصل "سما" نسخة عنه اليوم، "إننا وبكل أسف تلقينا خبر الهجوم الإرهابي الجبان على المعبد اليهودي شجرة الحياة في بيتسبرغ في ولاية بنسلڤانيا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أننا "نحن الفلسطينيين كضحية لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآثاره المدمرة".

وذكر أن هذا الحادث "مدان وخاصةً أنه ضد دور العبادة ليؤكد أن الإرهاب لا دين ولا قومية له".

وأبدى نعيم تعاطف حركته مع أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجرحى الهجوم

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