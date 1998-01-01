جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تدين تجديد اعتقال خالدة جرار

الأحد 28 أكتوبر 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

دانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الجائر بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي لرئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية النائب خالدة جرار، المعتقلة منذ عامين تقريباً.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه السياسة لن تقوض عزيمة شعبنا لنيل حريته واستقلاله، معتبرة قرار الاعتقال والتجديد للنائب جرار قراراً سياسياً عنصرياً، من قبل حكومة الاحتلال بحق نائب منتخب يدافع عن حقوق شعبه وحريته.

وأشارت الهيئة إلى أن حكومة الاحتلال باعتقال جرار، تواصل استهداف القيادات الوطنية على جميع المستويات، داعية إلى تسليط الضوء على تجاوزات الاحتلال وممارساته العنصرية والتعسفية بحق أبناء شعبنا.

كما قامت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتوجيه رسائل إلى البرلمانات العربية والدولية الصديقة، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي،البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب جرار اعتقلت عدة مرات لدى الاحتلال، كان آخرها في العام 2015 وما زال الاعتقال مستمراً

أخبار ذات صلة

النائبة : خالدة جرار

اعتقال النائبة خالدة جرار وتسعة مواطنين في الضفة الغربية

تجديد اعتقال النائب جرار 3 أشهر إداريًا

الزهار - ارشيف

كتلة حماس البرلمانية بغزة تنتخب هيئة قيادية جديدة لها برئاسة الزهار

رباح مهنا

مهنا: هل اعتقال النائب جرار نتيجة للتنسيق الأمني بين السلطة والإسرائيليين؟

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

الشهيد احمد جرار

فيسبوك يعرض صورة الشهيد جرار كصورة بروفايل

الأكثر قراءة اليوم

حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

المجلس المركزي لتفويض الرئيس عباس ملف غزة وحل التشريعي

من هو مبعوث "نتنياهو" السري للقضية الفلسطينية؟

غزة: وفاة طفل اعتقل والده خلال رحلة علاجه للضفة

بينت : لن نسلم اي مال لحماس وسنقتل كل من يقترب للسلك الفاصل

"الكهرباء" : بدء تطبيق جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع عصر اليوم

"كوخافي" من فشل ذريع في غزة إلى رئيس أركان الجيش!

الأخبار الرئيسية

المركزي

بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي

الرئيس عباس

كان العبرية تزعم .. "إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

نتنياهو

نتنياهو يرد على تحذير السنوار

ليبرمان مع قادة الجيش

جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

قصف غزة -ارشيفية

الكابينيت يبحث اليوم التصعيد بغزة : "نريد هدوءا، لكننا نقترب من حرب"