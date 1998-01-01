الاعلان عن إطلاق المسير البحري الـ14 غدًا الاثنين

غزة/سما/

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عصر اليوم الأحد، عن انطلاق الحراك البحري الـ 14 غدا الاثنين، باتجاه الحدود البحرية الفاصلة شمال قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد في ميناء غزة، أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الثانية عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.

وأشارت إلى أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين وكسر الحصار عن قطاع غزة، داعيةً المؤسسات والهيئات الدولية، لملاحقة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن دماء وتضحيات أبناء قطاع غزة الصامد، جذبت انتباه العالم نحو معاناته، مستنكرة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة بحق المسيرات البحرية.

وكانت هيئة الحراك الوطني قد أطلقت منذ نحو 3 شهور عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.