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كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

الأحد 28 أكتوبر 2018 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "سبق24" مساء الأحد، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة والتاسعة من كشف تاريخ (22/10) وحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 5:30 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

للاطلاع على كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

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