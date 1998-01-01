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انتخاب الهيئة المستقلة لرئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية

الأحد 28 أكتوبر 2018 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

انتخبت اليوم الأحد، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لرئاسة الشبكة، اعتباراً من الاجتماع القادم لأعضاء الشبكة، في أكتوبر 2019.

وجرى انتخاب الهيئة المستقلة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشبكة المنعقد في القاهرة يومي 27 و 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومثل الهيئة المفوض العام عصام يونس، المدير العام عمار الدويك، ونائب المدير العام لقطاع غزة جميل سرحان.

وتحدث وفد الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من انتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، وما تتعرض له مدينة القدس من محاولات تهويد مستمرة، علاوة على الوضع الإنساني الكارثي لأهلنا في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الشبكة العربية هي جسم تنسيقي يضم 13 دول عربية، تتناوب على الرئاسة دورياً، ويترأس الشبكة هذا العام، المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، خلفاً للمجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان.

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