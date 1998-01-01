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أبو يوسف: تصريحات السنوار تبتعد عن متطلبات ترتيب الوضع الفلسطيني

الأحد 28 أكتوبر 2018 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: تصريحات السنوار تبتعد عن متطلبات ترتيب الوضع الفلسطيني



رام الله/سما/

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.واصل أبو يوسف،تصريحات السنوار تبتعد عن متطلبات ترتيب الوضع الفلسطيني، من خلال الوصول الى حلول جزئية مؤقتة، بما فيها الهدنة أو التهدئة، وتضر بالمشروع الوطني".

وقال ابو يوسف  ان تصريحات قيادات حماس حول التهدئة، تهدف الى ابعاد القضية الفلسطينية عن الاجماع الوطني، وتزود الاحتلال بالذرائع التي تمكنها من تكريس الانقسام، والوصول الى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

واضاف ان المدخل الرئيسي لحل القضايا الداخلية يكمن في انهاء الانقسام على قاعدة اتفاقي 2011، و2017.

وتابع" لا يمكن حل القضا الداخلية من خلال هدنة او تهدئة فقط، بل عبر تحقيق المصالحة، والتوافق الوطني على قضايا خلافية أخرى.

واشار الى ان قطاع غزة قدم ولا يزال يقدم التضحيات، من اجل انتزاع الحقوق المسلوبة لأبناء شعبنا الفلسطيني، والضرورة ملحة لاستمرار نضالنا والتمسك بحقوقنا في إطار الحفاظ على سجل النضال الذي قدمه شعبنا في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، عبر مئات الآلاف من الشهداء، والجرحى، مستندين الى الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، حسب قرار" 194"، وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وشدد  أبويوسف على ان القيادة ستواصل التصدي لـ"صفقة القرن"، ومحاولات تمريرها، ومساعي الاحتلال الهادفة الى المساس بحقوق شعبنا.

وختم قائلا: " يتوجب الابتعاد عن الحسابات الحزبية الضيقة أمام ما تتطلبه القضية من وفاق وطني.

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