موظفو غزة يحتجون ويطالبون بصرف رواتبهم

غزة/سما/

طالب موظفو حكومة غزة السابقة اليوم الأحد، وزارة المالية بضرورة صرف الدفعات المالية الشهرية الخاصة بهم بشكل منتظم، والعمل على زيادة الإيرادات.

ودعا الموظفون، خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة الموظفين العموميين في غزة، السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، ورفع الإجراءات “العقابية” التي تفرضها على القطاع.

كما طالب الموظفون المجتمع الدولي والوسيط المصري، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع.

وناشدوا حكومة الوفاق الوطني لصرف رواتب الموظفين كاملة وبأثر رجعي وتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين بلا استثناء أو تمييز.

وأكدت النقابة أن استمرار الحصار وفرص الإجراءات “العقابية” على القطاع سيؤدي إلى نتائج غير محمودة، داعيةً الفصائل الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة في مدينة رام الله، لوقف التمييز بين الموظفين التابعين لها في غزة والضفة الغربية.