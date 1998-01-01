الاحتلال يقيم موقعاً عسكرياً بين نابلس وقلقيلية

نابلس/سما/

نشر موقع الناطق باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تفاصيل حول إقامة موقع عسكري جديد على محور جيت الواقع بين مدينة نابلس وقلقيلية، وأضاف الموقع بأنه وبعد عدة أشهر من الأحداث التي حدثت في المنطقة وخاصة تقاطع جيت، والذي يعتبر واحدة من النقاط الرئيسية في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث تم افتتاح الموقع العسكري المتقدم الجديد خلال الأسبوع الماضي مزودًا بالوسائل التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف الموقع أيضاً بأن مدينتي نابلس وجنين تعتبران من الناحية الامنية عاصمتان مميزتان للنشاط المقاوم، وأن هذا المحور يربط من الجنوب الطريق بشارع 60، الذي يستمر إلى القدس ورام الله، ومن الغرب نحو طولكرم ووسط دولة الاحتلال، مما يجعله طريقًا رئيسياً للفلسطينيين والمستوطنين اليهود على حد سواء، مما يعني بأن الموقع يشكل تهديداً أمنياً كبيراً للاحتلال، وان قرار الإقامة جاء في أعقاب عملية "جفات حلعاد" الذي قتل فيه الحاخام رازيل شيفاخ و عملية بركان الأخيرة.

وأكد الموقع أيضاً بأنه ومع إنشاء الموقع الجديد الذي يسيطر على التقاطع سيكون من الممكن توفير حماية أمنية أكثر فعالية يمكن أن تساعد في منع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.