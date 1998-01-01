الشرطة تلقي القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه انها مخدره بطوباس

طوباس / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بحوزته ماده يشتبه أنها مخدره من نوع هيدرو في محافظة طوباس .

وأوضـح بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بان فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة ومن خلال معلومات تفيد ان احد الاشخاص يوجد بحوزتة ماده يشتبه انها مخدره في احدى قرى المحافظة ، وعلى الفور تم تحريك قوه من شرطة مكافحة المخدرات بعد استصدار مذكرة تفتيش للمنزل واثناء التفتيش تم العثور على ماده يشتبه انها مخدره من نوع هيدرو بلغ وزنها (103.8) غرام .



واكد البيان توقيف المشتبه والتحرز على المضبوطات تمهيدا لاحالته والمضبوطات الى النيابة العامة من اجل استكمال الاجراءات القانونيه بحقه أصولاً.