جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسيرات

الأحد 28 أكتوبر 2018 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن قلقلها من تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسيرات في معتقل "هشارون"، في الوقت الذي يواصلن فيه الامتناع عن الخروج إلى الفورة (ساحة المعتقل) لليوم 53 على التوالي، رفضاً لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في الساحة.

واشارت الهيئة إلى أن الأسيرات اشتكين لمحامية الهيئة هبة اغبارية، من سوء الأوضاع المعيشية في الوقت الحالي داخل المعتقل، بسبب تشديد ظروف الاعتقال عليهن مع الضيق والاختناق، بسبب العدد الكبير داخل الغرف لساعات طويلة، وانتشار رائحة الطبخ داخل الغرف المغلقة، إضافة إلى رائحة الرطوبة العالية داخل الأقسام، الأمر الذي أثر سلباً على صحة الأسيرات الجسدية والنفسية، وأدى إلى اصابتهن بأمراض.

ومن بين الحالات المرضية، حالة الأسيرة سونيا عواودة (47 عاماً) من مدينة الخليل، التي تعاني من نقص الكالسيوم في العظام، مما يُسبب لها أوجاعا شديدة وفي كثير من الأحيان لا تستطيع المشي أو الحركة من كثرة الألم، وحالة الأسيرة نسرين حسن (43 عاماً) سكان مدينة غزة، التي تشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يُسبب لها التهابا بأصابع قدميها واحتباس الدم بهما، في وقت تمتنع طبيبة المعتقل عن تقديم العلاج لهن.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

الاجنحة العسكرية للمقاومة

الاجنحة العسكرية تحذر : لن نقف مكتوفي الأيدي اذا مس الأسرى أي سوء

اسرى -ارشيفية

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

قصف غزة -ارشيفية

اربعة شهداء و اكثر من 120 جريحا في قصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة

ماتياس شمالي - ارشيف

الاونروا تعلن رسميا سحب مؤقت لعدد من موظفيها الدوليين من قطاع غزة

ارشيفية

القيادة تقرر تنفيذ كافة قرارات المجلس الوطني والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية

الأكثر قراءة اليوم

حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

المجلس المركزي لتفويض الرئيس عباس ملف غزة وحل التشريعي

من هو مبعوث "نتنياهو" السري للقضية الفلسطينية؟

غزة: وفاة طفل اعتقل والده خلال رحلة علاجه للضفة

بينت : لن نسلم اي مال لحماس وسنقتل كل من يقترب للسلك الفاصل

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الجمعة الماضية في غزة

"الكهرباء" : بدء تطبيق جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع عصر اليوم

الأخبار الرئيسية

المركزي

انطلاق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي بمشاركة الرئيس

الرئيس عباس

كان العبرية تزعم .. "إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

نتنياهو

نتنياهو يرد على تحذير السنوار

ليبرمان مع قادة الجيش

جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

قصف غزة -ارشيفية

الكابينيت يبحث اليوم التصعيد بغزة : "نريد هدوءا، لكننا نقترب من حرب"