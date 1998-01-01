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انطلاق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي بمشاركة الرئيس

الأحد 28 أكتوبر 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي بمشاركة الرئيس



رام الله / سما /

انطلقت ظهر اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

واستهلت أعمال الجلسة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وبعد التحقق من النصاب القانوني، جرى مناقشة جدول أعمال الدورة واقراره بالإجماع.

وتناقش دورة "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، والتي تستمر على مدار يومين، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وتكتسب الدورة أهميتها؛ كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي قدمه الرئيس عباس في الدورة، الذي شكل محاور السياسية الوطنية التي ستطرح أمام المجلس، وأبرزها الموقف من الادارة الأميركية، ودور الولايات المتحدة في العملية السياسية، على اعتبارها وسيطا غير نزيهة.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس عباس، كلمة خلال الجلسة المسائية، التي يتخللها أيضا كلمة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وأخرى لرئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك.

#المجلس المركزي #الرئيس

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