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خلفان يقارن التفاعل على مقتل خاشقجي والمبحوح

الأحد 28 أكتوبر 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلفان يقارن التفاعل على مقتل خاشقجي والمبحوح



دبي / وكالات/

قارن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بين أسلوب التفاعل المحدود الذي تعامل معه "احرار العالم" مع مقتل محمود المبحوح، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبين التفاعل الكبير على مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

احرار العالم من قادة اروبا وامريكا ما وجدناهم يتحدثون عن معاقبة قتلة المبحوح لان خصومته مع اسرائيل لكن رايناهم شرفاء جدا في الدفاع عن خاشقجي..هؤلاء انسانيتهم تعبر عن مصالحهم لا عن مشاعرهم الانسانية

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "احرار العالم من قادة اروبا وامريكا ما وجدناهم يتحدثون عن معاقبة قتلة المبحوح لان خصومته مع اسرائيل لكن رأيناهم شرفاء جدا في الدفاع عن خاشقجي.. هؤلاء انسانيتهم تعبر عن مصالحهم لا عن مشاعرهم الإنسانية".

وكان خلفان قد سخر في وقت سابق من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقاه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) الثلاثاء، وتناول فيه قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قائلا في تغريدة سابقة: "مفاجآت ادروغان لا بارود ولا دخان ولا منطق ولا بيان.. انما سوالف كان ياما كان!!".

ووصف عملية قتل خاشقجي بأنها "عملية استخباراتية فاشلة" طالت جميع القائمين على تنفيذها، مضيفا أن تفاصيلها أُعلنت بوضوح وبصراحة وبمصداقية، على حد تعبيره.

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