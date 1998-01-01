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الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 3 كيلو واط في الخان الأحمر

الأحد 28 أكتوبر 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 3 كيلو واط في الخان الأحمر



رام الله /سما/

أنهت طواقم سلطة الطاقة، توريد والاشراف على تركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 3 كيلو واط مع بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وتهجير مواطنيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أن المشروع جاء بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتعزيز صمود اهلنا في الخان الاحمر.

وأوضح أن المشروع يأتي من أجل تزويد العيادة الصحية ومسجد القرية بالاحتياجات الأساسية للطاقة الكهربائية كإنارة ومراوح وثلاجات لحفظ الأدوية والمياه الباردة، التي تعتبر مرحلة أولى لتوفير هذه الأنظمة لكافة بيوت القرية والمرافق الخدماتية من أجل دعم صمود المواطنين.

ولفت إلى أنه جرى تركيب خلايا شمسية بقدرة 3 كيلو واط مع نظام تخزين البطاريات، حيث يسمح النظام بتزويد الكهرباء للعيادة لمدة اربعة ايام متواصلة دون الحاجة لإعادة شحنها.

وبين ملحم انه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تركيب خلايا شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية للقرية بأكملها وعلى مراحل.

وأوضح أن الحكومة وضعت ضمن اجندة السياسات الوطنية "المواطن اولا"، وفي هذا السياق تقوم سلطة الطاقة بتركيب انظمة شمسية في التجمعات البدوية لتعزيز صمودها، رغم قيام سلطات الاحتلال بتدمير الخلايا الشمسية والاستيلاء عليها.

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