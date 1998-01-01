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مكافحة الفساد تستقبل طلبة المدرسة الخيرية الاسلامية للبنات

الأحد 28 أكتوبر 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



البيرة / سما /

استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة وفدا من طلبة المدرسة الخيرية الإسلامية الثانوية للبنات في البيرة.

وضم الوفد 35 طالبة وعددا من أعضاء الهيئة الأكاديمية في المدرسة، بحضور النائب العام المساعد في النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد أكرم الخطيب، وممثلين عن الهيئة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة أن الحديث عن الفساد في فلسطين يفوق حجم الفساد الفعلي على أرض الواقع، مؤكدا بأن الإحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة، موضحا ان هيئة مكافحة الفساد تعمل على إعداد خطط ودراسات بعيدة المدى لمحاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأكد ان الهيئة تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المحلية وبعض الدول العربية، مشددا على أهمية التعاون والعمل المشترك للوصول إلى دولة فلسطينية خالية تماما من الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تقف مع الشعب الفلسطيني في خندق واحد ضد الإحتلال وكل من يعاونه.

وبيّن النتشة أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره، ولا يقتصر عملها على حزب أو فصيل دون غيره.

وفتح باب النقاش أمام الطلبة حيث أجاب رفيق النتشة على أسئلة الطالبات حول عمل الهيئة واختصاصاتها وآلية عملها.

#مكافحة الفساد

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