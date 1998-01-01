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طائرة صنعها هاوٍ صيني في انتظار الركاب الجائعين

الأحد 28 أكتوبر 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة صنعها هاوٍ صيني في انتظار الركاب الجائعين



بكين/وكالات/

راود حلم قيادة طائرة رجلاً ريفياً صينياً منذ الصغر، لكنه قرر بعدما قطع الأمل في تحقيقه أن يبني بنفسه طائرته الخاصة في وسط الحقول.

وقد شارف جو يوي على الانتهاء من مجسمه بالحجم الطبيعي لطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" على مدرج صغير محاط بحقول الأرز في شمال شرقي الصين.

وبدأ جو الذي لم يكمل تعليمه الثانوي، حياته المهنية كمزارع للثوم والبصل ثم انتقل للعمل في اللحامة بمصنع مدينة كايوان الصغيرة.

وخلال العام الماضي، أدرك أن حلمه بقيادة طائرة قد لا يتحقق يوماً.

ويوضح هذا الرجل لوكالة فرانس برس: "بلغت منتصف العمر وأدركت أني لن أستطيع شراء طائرة لكن في استطاعتي صنع واحدة".

وقد أنفق كل مدخراته البالغة أكثر من 2,6 مليون يوان (374 ألف دولار) على هذا المشروع.

ولصنع هذه المنشأة، استلهم جو يوي من لعبة صغيرة على شكل طائرة "إيرباص إيه 320" أصغر بثمانين مرة من الطائرة الفعلية. وبالاعتماد على صور وجدها عبر الإنترنت، عمد هذا الرجل إلى درس المقاسات مع هامش خطأ بسيط لإنجاز مجسم بالحجم الحقيقي يضم هيكل الطائرة والجناحين وقمرة القيادة والمحرك والذيل.

وفي المحصلة، يتطلب إنجاز هذا المشروع 60 طناً من الفولاذ.

ويعاون جو في إنجاز هذا المجسم خمسة قرويين آخرين جميعهم مولعون مثله بالطيران. وهو يقول: "من جهة يكسبون المال ومن جهة ثانية يحققون حلماً وينجزون أمراً مهماً".

هذه الطائرة المصنوعة يدوياً والمزودة بقمرة قيادة بسيطة مجهزة بنسخ عن أدوات ملاحة وعبّارة للصعود إلى متنها، ليست معدة للتحليق، إذ إن جو قرر استخدامها كمطعم.

ويوضح هذا القروي الصيني: "سنفرش سجادة حمراء كي يشعر كل ضيف كأنه رئيس دولة".
وعلى متن المجسم، أقيم 36 مقعداً من الدرجة الأولى للزبائن بدل المقاعد الـ156 التقليدية في طائرة "إيرباص إيه 320".

ولا يعلم جو بعد ما إذا كان سيقدم شطائر البرغر أو البطاطا المقلية أو الأطعمة الصينية في مطعمه، لكنه يأمل في أن تمتلئ طائرته قريباً بالركاب الجائعين. 

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