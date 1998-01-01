كان العبرية تزعم .. "إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت "قناة" كان العبرية بان "إسرائيل" هددت السلطة الفلسطينية إن اتخذت عقوبات جديدة ضد قطاع غزة اليوم الأحد.

وأفادت القناة العبرية بأن "إسرائيل" نقلت رسالة إلى الرئيس عباس مفادها أنها لن تسمح له بقطع الكهرباء والماء عن غزة.

وأوضحت القناة أن الرسالة جاءت بعد توقعات بأن يعلن الرئيس عباس خلال جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن سلسلة عقوبات جديدة في قطاع غزة.

ونقلت عن مسؤولين فلسطينيين كبار قولهم "إنه ليس هناك نية لدى السلطة الفلسطينية لخفض ميزانية قطاع غزة والتي تبلغ 96 مليون دولار".

وأكدت القناة أن الخوف في "إسرائيل" من أن أبو مازن وقيادة رام الله قد تعلن عن تخفيض ملايين الدولارات في قطاعات الصحة والتعليم في قطاع غزة.