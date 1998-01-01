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الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان ويشيد بدعمها للشعب الفلسطيني

الأحد 28 أكتوبر 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل مبعوث سلطان عُمان ويشيد بدعمها للشعب الفلسطيني



رام الله /سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث سلطان عُمان، المستشار سالم بن حبيب العميري، بحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب.

وسلم العميري، سيادته، رسالة من أخيه السلطان قابوس، شكره فيها على زيارته الهامة للسلطنة، التي اكدت عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتوطيدها.

بدوره، رحب سيادته، بمبعوث السلطان قابوس في بلده الثاني فلسطين، مثمنا حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته لسلطنة عُمان الاسبوع الماضي.

وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه السلطنة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، مشددا حرص فلسطين وقيادتها على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وقضايا الامة العربية.

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