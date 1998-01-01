الموظفون الحكوميون في غزة يطالبون الحكومة بدفع رواتبهم

رام الله /سما/

شارك مئات الموظفين العموميين (الحكوميين)، الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة حكمها لقطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بـ"صرف رواتبهم".

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها نقابة الموظفين في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم، وأخرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار.

وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، في كلمة له خلال الوقفة: "جئنا لنطالب المجتمع الدولي والوسيط المصري (الراعي لملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل) لتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع".

ودعا الغندور السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، ورفع الإجراءات التي وصفها بـ"العقابية" وتفرضها السلطة على القطاع.

كما طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه موظفي القطاع العام بغزة و"صرف الدفعات المالية الشهرية الخاصة بهم بشكل منتظم".

ودعا الغندور الفصائل الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة في مدينة رام الله لوقف التمييز بين الموظفين التابعين لها في غزة والضفة الغربية.

وتعرضت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أبريل/ نيسان 2017، لخصومات مالية تصل إلى 30-50%، فضلاً عن إحالة المئات منهم للتقاعد المبكر؛ في حين أن هذه الإجراءات لا تسري على موظفي الضفة الغربية.