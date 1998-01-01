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موظفو حكومة حماس السابقة يطالبون بصرف رواتبهم

الأحد 28 أكتوبر 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفو حكومة حماس السابقة يطالبون بصرف رواتبهم



غزة / سما /

 شارك المئات من موظفي حكومة حماس سابقا، اليوم الأحد، بوقفة احتجاجية في ساحة الجندي المجهول، للمطالبة بصرف رواتبهم.

وأشار المتحدث باسم نقابة الموظفين إلى أن موعد صرف الرواتب تأخر لأكثر من 15 يوما عن موعده المحدد، مشددا على ضرورة العمل على صرفها في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها كافة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العقوبات وصرف الرواتب كاملة لكل الموظفين تجنبا لأي انفجار.

واعتادت وزارة المالية بغزة على صرف رواتب الموظفين بنسبة 40% كل نحو 50 يوما إلا أنها تأخرت عن هذه المدة لأكثر من 15 يوما.

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