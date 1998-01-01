مجدلاني: يجب مواجهة موقف حماس الانفصالي وفضح تساوقها مع الاحتلال والمشروع الأميركي

رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن الموقف، الذي اتخذته "حماس" والتشكيك بشرعية ومرجعية المجلس المركزي ومؤسسات منظمة التحرير، ليس جديدا، وهي تسعى الى تقويض الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها لتقدم نفسها البديل لقيادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، ان "حماس" قلقة جدا من الموقف الوطني للقيادة وللرئيس محمود عباس لمواجهة ما تسمى صفقة القرن والمشروع التصفوي الأمريكي.

وأكد أن أية قرارات تصدر عن المجلس المركزي ستفضح واقعيا وعمليا انخراط حماس بهذا المشروع التصفوي عبر استعدادها لفصل قطاع غزة عن الضفة والدخول عبر بوابة الحل الانساني، لتكون شريكا بهذه الصفقة وتشكيل كيانٍ سياسي بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة .

وشدد مجدلاني على ضرورة مواجهة موقف حماس الانفصالي اليوم بكل حزم وجدية، لتعرية هذا الموقف امام جماهير شعبنا، وفضح هذا الدور الذي تقوم به بالتساوق مع الاحتلال والمشروع الامريكي، مؤكدا ان الحلقة المركزية لإحباط ما تسمى صفقة القرن هو احباط مشروع فصل غزة عن الضفة.

وأشار الى ان سلوك حركة حماس السياسي يخرج عن التقاليد والمعايير والاسس الوطنية المعتاد عليها في الحركة الوطنية منذ تأسيس منظمة التحرير.