جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: يجب مواجهة موقف حماس الانفصالي وفضح تساوقها مع الاحتلال والمشروع الأميركي

الأحد 28 أكتوبر 2018 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: يجب مواجهة موقف حماس الانفصالي وفضح تساوقها مع الاحتلال والمشروع الأميركي



رام الله /سما/

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن الموقف، الذي اتخذته "حماس" والتشكيك بشرعية ومرجعية المجلس المركزي ومؤسسات منظمة التحرير، ليس جديدا، وهي تسعى الى تقويض الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها لتقدم نفسها البديل لقيادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، ان "حماس" قلقة جدا من الموقف الوطني للقيادة وللرئيس محمود عباس لمواجهة ما تسمى صفقة القرن والمشروع التصفوي الأمريكي.

وأكد أن أية قرارات تصدر عن المجلس المركزي ستفضح واقعيا وعمليا انخراط حماس بهذا المشروع التصفوي عبر استعدادها لفصل قطاع غزة عن الضفة والدخول عبر بوابة الحل الانساني، لتكون شريكا بهذه الصفقة وتشكيل كيانٍ سياسي بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة .

وشدد مجدلاني على ضرورة مواجهة موقف حماس الانفصالي اليوم بكل حزم وجدية، لتعرية هذا الموقف امام جماهير شعبنا، وفضح هذا الدور الذي تقوم به بالتساوق مع الاحتلال والمشروع الامريكي، مؤكدا ان الحلقة المركزية لإحباط ما تسمى صفقة القرن هو احباط مشروع فصل غزة عن الضفة.

وأشار الى ان سلوك حركة حماس السياسي يخرج عن التقاليد والمعايير والاسس الوطنية المعتاد عليها في الحركة الوطنية منذ تأسيس منظمة التحرير.

#احمد مجدلاني #حماس #غزة #الانفصال

أخبار ذات صلة

مجدلاني : السلطة ستاخذ منحى مختلف مع حماس

مجدلاني

مجدلاني : امام حماس فرصة تاريخية للانتقال الى مربع الوحدة الوطنية

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: حماس صاحبة مصطلح العقاب الجماعي ومشاركتي في مؤتمر هرتسليا كما في بيرزيت

فتح : تصريحات حسن يوسف تعبر عن حقيقة موقف حماس المرفوض وطنيا

تميم وسلمان - ارشيف

صحيفة لبنانية : الدوحة تضغط على «حماس» لاجبارها على اتخاذ موقف ضد الرياض

حماس- ارشيف

صحيفة: حماس لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل و لن تنفجر في وجه السلطة

الأكثر قراءة اليوم

حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي ؟

المجلس المركزي لتفويض الرئيس عباس ملف غزة وحل التشريعي

من هو مبعوث "نتنياهو" السري للقضية الفلسطينية؟

غزة: وفاة طفل اعتقل والده خلال رحلة علاجه للضفة

هل عادت الحياة من جديد لمستوطنات غلاف غزة بعد الاتفاق على التهدئة؟

بينت : لن نسلم اي مال لحماس وسنقتل كل من يقترب للسلك الفاصل

الأخبار الرئيسية

المركزي

انطلاق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي بمشاركة الرئيس

الرئيس عباس

كان العبرية تزعم .. "إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

نتنياهو

نتنياهو يرد على تحذير السنوار

ليبرمان مع قادة الجيش

جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

قصف غزة -ارشيفية

الكابينيت يبحث اليوم التصعيد بغزة : "نريد هدوءا، لكننا نقترب من حرب"