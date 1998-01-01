المنتخب الفلسطيني للطائرة يلاقي عمان اليوم في البطولة العربية

رام الله / سما /

أجرى المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة تدريبه الأول بعد اختيار القائمة النهائية من قبل الجهاز الفني، على الملاعب الفرعية لإستاد القاهرة، وذلك استعداداً لخوض مباراته أمام منتخب عمان الشقيق، والتي ستجري اليوم الساعة الثالثة مساء على الملعب الرئيسي للمجمع، وستذاع على الهواء مباشرة على فضائية دبي الرياضية.

وقام مدرب المنتخب الوطني الكابتن أيمن عودة، رفقة مساعده الكابتن محمد موسى بإجراء التمرينات الاستكشافية والاستعدادية للاعبين لخوض اللقاء، ـوالذي سيكون الاختبار الأول للوطني بعد تجمعه لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وخاض المران اللاعبون الـ(12) الذين تم اختيارهم في التشكيلة النهائية وهم: عمر فقهاء، خالد عبدالله، مهند فقهاء، زياد عصفور، خالد عبد الرحيم، وأمير عيد، عبد الله حمدان، عبد الله العطار، فراس الطناني، أحمد المفتي، محمد المقوسي، مدحت زيد.

يذكر أن وفد المنتخب الوطني من المحافظات الشمالية كان قد وصل فجر السبت، والتحق بوفد الوطني من المحافظات الشمالية في القاهرة، والذي سبقه للعاصمة قبل عدة أيام فقط.