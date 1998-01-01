جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشروق الجزائرية تخصص أسبوعيا صفحة لصوت الأسير الفلسطيني

الأحد 28 أكتوبر 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشروق الجزائرية تخصص أسبوعيا صفحة لصوت الأسير الفلسطيني



الجزائر- سما-

قررت جريدة الشروق الجزائرية تخصيص صفحة كاملة أسبوعياً عبر صفحاتها ، لصوت الأسير الفلسطيني ، والتي تعني في التغطية الأسبوعية الشاملة لشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث ستتناول جريدة الشروق عبر الصفحة التي تخصصها أسبوعيا معاناة الأسرى والمعتقلين وأخبارهم والتقارير الأسبوعية والمقالات التي تهتم وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين .

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من صحيفة الشروق الجزائرية في إطار اهتمام الجزائر الشقيق ووسائل إعلامها المختلفة بقضية الشعب الفلسطيني ، وتقديم كافة الإمكانيات لإبراز قضيته ودعم عدالتها  وكامل حق شعبها الفلسطيني في الوصول إلى الحرية وإقامة الدولة المستقلة.

وافاد الاخ خالد صالح ( عزالدين) مسؤول ملف الاسرى فى سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة بأن هناك صحف جزائرية عديدة تفرد مساحات واسعة مخصصة من على صفحاتها لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وتمنح تلك الصحف وتخصص مساحات واسعة منها بشكل يومي منتظم أو أسبوعي عبر صفحاتها للأخبار والتقارير الإعلامية والمقالات التي تختص وتهتم بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، والتي من بين تلك الصحف ، صحيفة الحوار وصحيفة البلاد والمواطن وصوت الأحرار وجريدة الشعب وجريدة والسلام اليوم وصحيفة الوسط وصحيفة العالم للإدارة .والمشوار السياسى وجريدة الاخبارية والصوت الاخر ، وجريدة التحرير وغيرهم من الصحف اليومية الناطفة باللغة الفرنسية .

تجدر الأشارة الى أن الشروق الجزائرية تعتبر الصحيفة الاكثر توزيعا وطباعة ومبيعا فى العالم العربى والاسلامى حيث توزع ما يقارب نصف مليون نسخة يوميا .

ومن جانبها قدمت المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جزيل شكرها وامتنانها لوسائل الإعلام الجزائرية المختلفة وإلى المدير العام لجريدة الشروق الجزائرية الاستاذ "علي فضيل" ولمسؤول القسم الدولي في الجريدة الاخ " عبد السلام سكية" على هذه الالتفاته الطيبة والكريمة لمنح  صفحة كاملة مخصصة أسبوعيا لصوت الأسير الفلسطيني ولشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

9 حالات سرطان أسبوعيا.. أسدود المجاورة لغزة من أكثر المناطق تسببا للسرطان

ارشيفية

الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

مشعل و امير قطر

سفير قطري : حماس حركة مقاومة شرعية مثل الثورة الجزائرية المباركة

صبري صيدم

صور: صيدم يعلن من جامعة الأقصى انتهاء أزماتها واعتماد تخصص التمريض

الحكومة تخصص مليون و800 ألف شيكل دفعة أولى لشركات النظافة والتغذية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي ؟

3 رسائل طيرتها "الجهاد" من خلال صواريخها خلال 14 ساعة ...عوض ابو دقة

من هو مبعوث "نتنياهو" السري للقضية الفلسطينية؟

الجبير: نتعاون عسكريا وأمنيا مع قطر وجماعة الإخوان منظمة إرهابية

هل عادت الحياة من جديد لمستوطنات غلاف غزة بعد الاتفاق على التهدئة؟

بينت : لن نسلم اي مال لحماس وسنقتل كل من يقترب للسلك الفاصل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يرد على تحذير السنوار

ليبرمان مع قادة الجيش

جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

قصف غزة -ارشيفية

الكابينيت يبحث اليوم التصعيد بغزة : "نريد هدوءا، لكننا نقترب من حرب"

فلسطين

المجلس المركزي لتفويض الرئيس عباس ملف غزة وحل التشريعي

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الجمعة الماضية في غزة