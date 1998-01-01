الشروق الجزائرية تخصص أسبوعيا صفحة لصوت الأسير الفلسطيني

الجزائر- سما-

قررت جريدة الشروق الجزائرية تخصيص صفحة كاملة أسبوعياً عبر صفحاتها ، لصوت الأسير الفلسطيني ، والتي تعني في التغطية الأسبوعية الشاملة لشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث ستتناول جريدة الشروق عبر الصفحة التي تخصصها أسبوعيا معاناة الأسرى والمعتقلين وأخبارهم والتقارير الأسبوعية والمقالات التي تهتم وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين .

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من صحيفة الشروق الجزائرية في إطار اهتمام الجزائر الشقيق ووسائل إعلامها المختلفة بقضية الشعب الفلسطيني ، وتقديم كافة الإمكانيات لإبراز قضيته ودعم عدالتها وكامل حق شعبها الفلسطيني في الوصول إلى الحرية وإقامة الدولة المستقلة.

وافاد الاخ خالد صالح ( عزالدين) مسؤول ملف الاسرى فى سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة بأن هناك صحف جزائرية عديدة تفرد مساحات واسعة مخصصة من على صفحاتها لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وتمنح تلك الصحف وتخصص مساحات واسعة منها بشكل يومي منتظم أو أسبوعي عبر صفحاتها للأخبار والتقارير الإعلامية والمقالات التي تختص وتهتم بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، والتي من بين تلك الصحف ، صحيفة الحوار وصحيفة البلاد والمواطن وصوت الأحرار وجريدة الشعب وجريدة والسلام اليوم وصحيفة الوسط وصحيفة العالم للإدارة .والمشوار السياسى وجريدة الاخبارية والصوت الاخر ، وجريدة التحرير وغيرهم من الصحف اليومية الناطفة باللغة الفرنسية .

تجدر الأشارة الى أن الشروق الجزائرية تعتبر الصحيفة الاكثر توزيعا وطباعة ومبيعا فى العالم العربى والاسلامى حيث توزع ما يقارب نصف مليون نسخة يوميا .

ومن جانبها قدمت المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جزيل شكرها وامتنانها لوسائل الإعلام الجزائرية المختلفة وإلى المدير العام لجريدة الشروق الجزائرية الاستاذ "علي فضيل" ولمسؤول القسم الدولي في الجريدة الاخ " عبد السلام سكية" على هذه الالتفاته الطيبة والكريمة لمنح صفحة كاملة مخصصة أسبوعيا لصوت الأسير الفلسطيني ولشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.