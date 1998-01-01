نتنياهو يرد على تحذير السنوار

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل لا تقبل إنذارا من حماس وسنعمل وفقا لمصلحتنا حسب تعبيره .

وقال نتنياهو ردا على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ان : "إسرائيل" لم ولن تقبل في أي مرحلة أن يتم تحذيرها من قبل حركة حماس، وسنعمل وفق مصالح "إسرائيل" الأمنية.

كما اكد نتنياهو أن " بلاده " لن تقبل بأي شرط لحركة حماس .

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية كشفت مساء امس السبت، عن رسالة جديدة أرسلها السنوار إلى "إسرائيل" عبر الوفد المصري.

وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن: "السنوار طلب في رسالته بضرورة بتحويل 15 مليون دولار شهريًا لقطاع غزة والسماح بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة وإلا التصعيد" وفق القناة.

وشدد السنوار – وفق القناة - على ضرورة أن تنفذ مطالبه التي أرسلت عبر الوفد المصري بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتصعيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.