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نتنياهو يرد على تحذير السنوار

الأحد 28 أكتوبر 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على تحذير السنوار



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل لا تقبل إنذارا من حماس وسنعمل وفقا لمصلحتنا حسب تعبيره .

وقال نتنياهو ردا على تصريحات رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ان : "إسرائيل" لم ولن تقبل في أي مرحلة أن يتم تحذيرها من قبل حركة حماس، وسنعمل وفق مصالح "إسرائيل" الأمنية.

كما اكد نتنياهو أن " بلاده " لن تقبل بأي شرط لحركة حماس .

وكانت  القناة الثانية الإسرائيلية كشفت مساء امس السبت، عن رسالة جديدة أرسلها  السنوار إلى "إسرائيل" عبر الوفد المصري.

وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن: "السنوار طلب في رسالته بضرورة بتحويل 15 مليون دولار شهريًا لقطاع غزة والسماح بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة وإلا التصعيد" وفق القناة.

وشدد السنوار – وفق القناة -  على ضرورة  أن تنفذ مطالبه التي أرسلت عبر الوفد المصري  بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتصعيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.

#نتنياهو #السنوار #تحذير

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