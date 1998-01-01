يديعوت: حوار سري بين البحرين وإسرائيل من أجل إعادة العلاقات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن مملكة البحرين تجري حوارا سريا مع إسرائيل بهدف إعادة العلاقات بين الجانبين بعد قطيعة منذ سنوات طويلة جدا.

وبحسب الصحيفة، فإن الحوار يهدف للتوصل إلى صيغة تمكن الجانبين من الإعلان عن عودة العلاقات بشكل علني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحوار يجري تمهيدا لزيارة مرتقبة قد يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البحرين كما زار عُمان الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن هناك جهدًا إسرائيليًا كبيرًا لتطبيع العلاقات مع الدول العربية تمهيدا لنشر خطة السلام الأميركية.

وقال نتنياهو قبل أيام أنه من المهم أن تكون هناك علاقات مع الدول العربية حتى تصبح مفتاحا للسلام مع الفلسطينيين.