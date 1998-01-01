جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

القدس المحتلة / سما /

قال العميد احتياط بالجيش الإسرائيلي، تسفيكا فوجل: "إن قيادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية تؤمن أنه لا يمكن الأنتصار، أو الحسم بغزة، لذلك لا تؤمن بضرورة شن حربا جديدة على قطاع غزة".

وأضاف العميد فوجل، خلال مقال له، نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، تحت عنوان (اين ذهب ذكاء الجيش الإسرائيلي) إن "قادة الأجهزة الأمنية التي تجلس في اجتماعات الكابينت لا تريد الحرب بغزة".

وتابع العميد فوجل: "الجميع، بما فيهم وزير الجيش، ورئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الشاباك، يؤمنون أنه لا يمكن الانتصار بغزة، ولا يمكن حسم العدو فيها".

وبحسب العميد فوجل، فإن القيادة الأمنية الإسرائيلية، تعزي نفسها بوجود القبة الحديدية، متسائلا: أين ضباط الجيش، وأين ذكاء الجيش الإسرائيلي، ولماذا لا يتم العمل على خلق قوة ردع أكبر تجاه غزة، لأنهاء ظاهرة اطلاق الصواريخ من القطاع؟