جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز "حياة" يستضيف خبراء أمريكيين في "الانعاش القلبي المتقدم"

الأحد 28 أكتوبر 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استضاف مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ في قطاع غزة وبالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية خبراء أمريكيين في مجال الإنعاش القلبي المتقدم ومجال التوحد.

وضم الوفد الطبي الأمريكي  كلا من: الخبير في مجال الإنعاش القلبي روبرت هينس، وخبير مجال التوحد شارليس كوان.

ونظم المركز لقاءً علميا بين الوفد الأمريكي  وطلاب وطالبات من المستوي الخامس والسادس من كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

وأوضح  مدير مركز حياة د. باسم نعيم أن اللقاء تناول - في مجال القلب- تعريف الطلبة بالإنعاش القلبي المتقدم، وآليات التعامل مع المصاب بالسكتات القلبية والمستجدات في مجال القلب.

ولفت نعيم أن الخبراء كذلك استعرضوا في - مجال التوحد- تعريف الطلبة بماهية التوحد، وتقديم مقدمة عنه، والأعراض، الحماية من الإصابة.

وأكد نعيم حرص "حياة" على استجلاب خبراء دوليين من مختلف الدول وبمجالات متعددة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العلمية ونقلها إلى طلبة الطب في غزة.

#مركز حياة

أخبار ذات صلة

ماهر الطباع - ارشيف

د. الطباع لـ" سما" : غزة بلا"حياة" ونسبة الاعمار في كافة القطاعات لا تتجاوز 17%

دحلان وعباس والسيسي - ارشيف

خبراء إسرائيليون يزعمون : دحلان ورقة "الطلاق" بين عباس والسيسي

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

الشهيد ياسر عرفات

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

ياسر عرفات

"خطاب زعيم منفرد".. كتاب اسرائيلي جديد يغوص في حياة ابو عمار

الشهيد فادي قنبر

"هذا ماقاله لأبنائه": الساعات الأخيرة من حياة منفذ عملية الدهس في القدس

الأكثر قراءة اليوم

حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي ؟

3 رسائل طيرتها "الجهاد" من خلال صواريخها خلال 14 ساعة ...عوض ابو دقة

من هو مبعوث "نتنياهو" السري للقضية الفلسطينية؟

الجبير: نتعاون عسكريا وأمنيا مع قطر وجماعة الإخوان منظمة إرهابية

مصدر إسرائيلي: صواريخ غزة رد إيراني على لقاء نتنياهو قابوس

هل عادت الحياة من جديد لمستوطنات غلاف غزة بعد الاتفاق على التهدئة؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يرد على تحذير السنوار

ليبرمان مع قادة الجيش

جنرال اسرائيلي: لهذه الاسباب.. قادة الاحتلال لا يريدون شن حرب جديدة على غزة

قصف غزة -ارشيفية

الكابينيت يبحث اليوم التصعيد بغزة : "نريد هدوءا، لكننا نقترب من حرب"

فلسطين

المجلس المركزي لتفويض الرئيس عباس ملف غزة وحل التشريعي

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الجمعة الماضية في غزة