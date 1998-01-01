مركز "حياة" يستضيف خبراء أمريكيين في "الانعاش القلبي المتقدم"

غزة / سما /

استضاف مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ في قطاع غزة وبالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية خبراء أمريكيين في مجال الإنعاش القلبي المتقدم ومجال التوحد.

وضم الوفد الطبي الأمريكي كلا من: الخبير في مجال الإنعاش القلبي روبرت هينس، وخبير مجال التوحد شارليس كوان.

ونظم المركز لقاءً علميا بين الوفد الأمريكي وطلاب وطالبات من المستوي الخامس والسادس من كلية الطب بالجامعة الإسلامية.

وأوضح مدير مركز حياة د. باسم نعيم أن اللقاء تناول - في مجال القلب- تعريف الطلبة بالإنعاش القلبي المتقدم، وآليات التعامل مع المصاب بالسكتات القلبية والمستجدات في مجال القلب.

ولفت نعيم أن الخبراء كذلك استعرضوا في - مجال التوحد- تعريف الطلبة بماهية التوحد، وتقديم مقدمة عنه، والأعراض، الحماية من الإصابة.

وأكد نعيم حرص "حياة" على استجلاب خبراء دوليين من مختلف الدول وبمجالات متعددة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العلمية ونقلها إلى طلبة الطب في غزة.