فيديو.. تعادل ايجابي بين الصداقة والمنطار

غزة / سما /

تعادل الصداقة مع نظيره اتحاد الشجاعية (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الصداقة عبر حسام أبو قينص (6), قبل أن يتعادل "المنطار" عن طريق سالم وادي (53).

ورفع الصداقة رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر مؤقتا, وبات رصيد "المنطار" 10 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

الأهلي - الجلاء (3-1)

وفي دوري الأولى, حقق الأهلي فوزا قاتلا على نظيره الجلاء (3-1).

وسجل ثلاثية الأهلي بلال عساف "هدفين" (28 و95), وأحمد المدهون (97), بينما أحرز هدف الجلاء أحمد الزعانين (31) من ركلة جزاء.

وأكمل الجلاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد طارق صالح (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

العطاء - القادسية (2-1)

وقلب العطاء تأخره أمام القادسية (0-1) إلى فوز (2-1).

وأحرز هدفي العطاء حسين عطوان (14), وجلال العطار (68), وسجل هدف القادسية ساهر أبو ظاهر (8).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للقادسية عن طريق عبد اللطيف عليان (22).

وأكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر أبو غانم.

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتا, وتوقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الخامس.