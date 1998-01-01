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منتخب الإسلامية بطلا لكرة الطاولة

الأحد 28 أكتوبر 2018 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الإسلامية بطلا لكرة الطاولة



غزة / سما /

توّج منتخب الجامعة الإسلامية بلقب بطولة كرة الطاولة لمؤسسات التعليم العالي, عقب فوزه على نظيره جامعة فلسطين (3-0), في المباراة النهائية التي جرت على طاولات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وحضر مجريات النهائي أ. د. رفعت رستم عميد الكلية الجامعية, ود. نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين, ود. عثمان العمصي رئيس قسم التربية الرياضية بالكلية الجامعية, وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي بالجامعة الإسلامية.

وشارك في البطولة 9 فرق من مؤسسات التعليم العالي, إذ وصل النهائي منتخب الإسلامية بعد تجاوزه عقبة فرق قوية على غرار الأزهر والأقصى, أما فلسطين فقدم منتخبها عرضا جيدا نجح خلاله بالوصول للمباراة الختامية.

وحسم منتخب الإسلامية النهائي على حساب نظيره فلسطين (3-0), ليؤكد زعامته لكرة الطاولة لمؤسسات التعليم العالي.

يشار إلى أنه مثّل منتخب الإسلامية الثلاثي صالح الجعفراوي, ومحمد إرحيم, وحسام أبو شنب.

#الجامعة الإسلامية #كرة الطاولة

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