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المصادقة على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في "معاليه أدوميم"

الأحد 28 أكتوبر 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في "معاليه أدوميم"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية وبلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، وقعتا اتفاق تطوير شامل لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم البدء ببناء 470 وحدة استيطانية بموافقة من المستوى السياسي، فيما سيتم بناء باقي الوحدات التي ستصل إلى نحو 20 ألف وحدة خلال فترات مقبلة بعد خضوعها لموافقة الحكومة.

ورحب وزير الإسكان يؤاف غالانت بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة التي ستؤدي إلى تطوير وزيادة كبيرة في عدد سكان معاليه أدوميم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة، التي ستقام في المدينة وتشمل مباني ومؤسسات تعليمية وكنس يهودية ومدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية.

وقال: "يجب أن نستمر في تعزيز السيطرة على منطقة القدس، من معاليه أدوميم في الشرق إلى جفعات زئيف في الغرب، ومن عطروت في الشمال إلى منطقة بيت لحم وقبر راحيل في اتجاه إفرات وغوش عتصيون، هذه أماكن ذات أهمية تاريخية وإستراتيجية ووطنية".

#استيطان #الاحتلال #الضفة

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