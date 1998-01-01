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الأسير خضر عدنان يدخل يومه الـ 57 في إضرابه عن الطعام

الأحد 28 أكتوبر 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يدخل يومه الـ 57 في إضرابه عن الطعام



رام الله / سما /

واصل الأسير في سجون الاحتلال خضر عدنان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم الـ57، حيث اقترب من إنهاء شهره الثاني دون توقف.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى"، إن الأسير خضر عدنان ما زال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 57 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي .

وذكرت بأن الاحتلال ما زال يمنع محاميه وعائلته من زيارته ، ، حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الإضراب والإهمال الطبي.

وطالبت "مهجة القدس" كل مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم".

#خضر عدنان

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