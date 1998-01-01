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إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمالي القطاع

الأحد 28 أكتوبر 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمالي القطاع



غزة / سما /

أطلقت المواقع العسكرية الإسرائيلية، بالقرب من معبر بيت حانون "ايرز" نيران رشاشتها باتجاه أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت حانون.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال أطلق النار صوب صيادي العصافير قبالة بوابة "النعايمة" العسكرية شرق بيت حانون ما أدى الى إصابة أحدهم برصاصة في القدم نقل على إثرها الى المستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق التهدئة سواء في المناطق الشرقية للقطاع من خلال الاعتداء على المزارعين وصيادي العصافير ورعاة الأغنام، أو من خلال الاعتداء على الصيادين في البحر.

#إصابة

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