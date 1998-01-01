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وزارة الخارجية : تدين العمل الإرهابي الذي استهدف كنيس يهودي في بنسلفانيا

الأحد 28 أكتوبر 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تدين وزارة الخارجية والمغتربين العمل الإرهابي  الذي استهدف يوم امس كنيسا يهوديا في بيتيرزبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأمريكيين اليهود وبعض رجال الشرطة. وتدين الوزارة استهداف أماكن العبادة من قبل هؤلاء الارهابيين الذين يحملون عقيدة فاشية بنيوية متعفنة مبنية على تفوق العرق الأبيض وهيمنته، هذا النوع من الإرهاب هو الأخطر لانه يتواجد داخل المجتمع ويستهدف كل من يختلف معه شكلا او عرقا او دينا او نهجا. تؤكد الوزارة على تضامننا مع الشعب الأمريكي الذي يتعرض باستمرار لهذه الظاهرة الإرهابية ومواساتنا للعائلات الثكلى. هذا الإرهاب يجب أن يسمى باسمه ويجب ان يدان مهما كان شكله.


ان الوزارة إذ تدين الإرهاب بأشكاله كافه، فإنها تحذر مجددا من مخاطر ونتائج ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية وإنكار الآخر والاستعمار، وتدعو المسؤولين والقادة الدولين ومنظمات المجتمع المدني وصناع الرأي العام إلى تكثيف الجهود وتنسيقها في مواجهة الإرهاب ومنظماته ومصادره، والانحياز التام للسلام والسلم الأهلي وثقافتهما.

#وزارة الخارجية

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