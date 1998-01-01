جامعة الأقصى تستضيف الاجتماع الثاني لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

غزة / سما /

استضافت جامعة الأقصى عبر نظام الفيديو كونفرنس الاجتماع الثاني لتجمع الرياضيات والفيزياء والذي تنظمه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة رام الله في سياق مشروع تعاون وشراكة مع مؤسسة " فريدريش ناومان" الألمانية ، بحضور نخبة من الأكاديميين المتخصصين في الفيزياء والرياضيات من مختلف جامعات قطاع غزة والضفة الغربية

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة د كمال العبد الشرافي على أهمية إنشاء التجمعات العلمية التي تهدف إلى أعلاء مكانة العلم والعلماء في المجتمع الفلسطيني، والتي تعد روافع أساسية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة لدولة فلسطين ، مشيرًا إلى ضرورة انتخاب هيئة إدارية وصياغة النظام الداخلي لتلك التجمعات العلمية، جاء ذلك خلال ا

من جانبه تطرق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أ. د. أيمن صبح على ضرورة إتاحة المجال لجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه لعضوية هذه الجمعيات العلمية على اختلاف أماكن عملهم، كما أكد على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل تخصص لتسهيل تحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أهمية هذه التجمعات العلمية في تقوية العلاقات بين جميع الباحثين مما سيساهم في حل مشاكل محددة للدولة في قطاعات مختلفة ، علاوةً على تطوير قدرات الباحثين والارتقاء بجودة البحث العلمي.

كما أكد رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا أ. د. مروان عورتاني على ضرورة تشكيل تجمعات علمية تخصصية في حقول المعرفة المختلفة، تضطلع هذه التجمعات بمهمة النهوض بالحقل العلمي المعني في مختلف المناحي العلمية والتعليمية والبحثية، وتعزيز التكافل والتعاون بين كافة مكوناته أينما وجدت في الوطن والشتات، وتعظيم دور المنتسبين إليها في التنمية البشرية والمعرفية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وأضاف عورتاني أن الأكاديمية ستستضيف نخبة من العلماء في مطلع العام القادم في ثلاث مدارسٍ بحثية في مجال الرياضيات والفيزياء لإثراء البحث العلمي في فلسطين وتقوية أواصر التواصل العلمي بين علماء الداخل والخارج.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على انتخاب أ. د محمد شبات نائباً لرئيس جمعية الفيزياء و أ. د. أيمن صبح نائباً لرئيس جمعية الرياضيات ، كما تم الاتفاق على بعض الأمور الملحة التي ستقوم جمعية الرياضيات والفيزياء بتسليط الضوء عليها ومناقشتها، كما تم الاتفاق على تنفيذ ورشة عمل موسعة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر القادم لمناقشة ثلاث موضوعات رئيسية حول أهمية الرياضيات تاريخياً وأسباب عزوف الطلبة عن الالتحاق بتخصصات العلوم المختلفة في الجامعات الفلسطينية وواقع البحث العلمي في هذه التخصصات.