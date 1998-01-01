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لجان الرعاية الصحية ينفذ يوم طبي مجاني لمرضى القلب بغزة

الأحد 28 أكتوبر 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذ اتحاد لجان الرعاية الصحية أمس السبت يوم طبي مجاني لمرضى القلب في مقره الرئيس وسط مدينة غزة.

وكان اليوم الطبي تحت إشراف رئيسة قسم القلب في مجمع الشفاء الطبي د. أمال أبو جامع.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. رائد صباح إن الاتحاد يواصل تنفيذ اكبر قدر ممكن من الأنشطة الصحية التي يحتاجها أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة وانه يعيش أوضاع صعبة على كافة المستويات.

وأضاف د. صباح : أن هذا اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة من النشاطات الصحية التي ينفذها الاتحاد في مختلف مراكزه الصحية في محافظات قطاع غزة.

وشمل اليوم الطبي توفر الأدوية والتحاليل الطبية بأسعار مخفضة، حيث تم إجراء فحوصات طبية مجانية مثل الايكو وتخطيط الدماغ.

ويشار إلى أنه تم تنفيذ هذا النشاط في مقر الاتحاد الرئيسي الواقع بجوار مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

 
#لجان الرعاية الصحية

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