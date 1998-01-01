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رئيس التشيك مازحا: أحب الصحفيين وسأدعوهم لسفارة الرياض

الأحد 28 أكتوبر 2018 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس التشيك مازحا: أحب الصحفيين وسأدعوهم لسفارة الرياض



وكالات

مازح رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، الصحفيين في بلاده، قائلا إنه سيدعوهم إلى السفارة السعودية، في إشارة منه إلى اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال زيمان: "أحب الصحفيين، ولهذا السبب قد انظم حفل استقبال لهم هذا المساء في السفارة #السعودية".

بدورها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود التصريحات.

وأثار مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة، غضبا عالميا، ودفع بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى أتون أزمة. وسلط الحادث الضوء بشدة على علاقة الغرب بالرياض بعد الشكوك التي أذكاها تغير تفسيرات السعودية لرواية القتل داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.

#خاشقجي #الرياض #رئيس التشيك

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