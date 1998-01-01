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رياح شرقية جافة وسماء صافية حتى نهاية الأسبوع

الأحد 28 أكتوبر 2018 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياح شرقية جافة وسماء صافية حتى نهاية الأسبوع



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة بان تكون الرياح الشرقية الجافة والشمس الساطعة تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع ، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام.

وأضاف الراصد الجوي، أنه بالرغم من الارتفاعات الطفيفة على درجات الحرارة وصفاء السماء، إلا أن الرياح الشرقية ستزيد الإحساس بالبرودة في أماكن الظل وخلال ساعات الصباح والليل، وخاصة عند نشاطها أحيانا.

وستتراوح درجات الحرارة في مدينة القدس حتى نهاية الأسبوع بين 21-24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وبين 14-17 خلال ساعات الليل، مع انعدام فرص تساقط الأمطار.
 

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