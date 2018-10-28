اقالة الزعنون..الشخصيات المستقلة ترفض إجتماع المركزي

غزة/سما/

أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية الرفض المطلق لاجتماعات المجلس المركزي التي ستعقد في رام الله بتاريخ 2018/10/28.

واضاف مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة ان المطلوب إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح لإنجاح المصالحة الوطنية وخصوصًا بعد اجتماعات القاهرة عام 2017 وتنفيذ شامل لاتفاق القاهرة 2011. وتنفيذ المصالحة الفلسطينية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة تحتاج من الجميع العمل الجدي لتنفيذ كافة البنود المطلوبة من المجلس الوطني الفلسطيني والدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للتصدي لكل المحاولات والمخططات من صفقة القرن وغيرها من ظلم شعبنا الفلسطيني فى كل أماكن تواجدة نتيجة الانقسام والفساد.

وأوضح الشيخ زياد ابوهليل عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لم تلتزم بالحد الأدنى من تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماع السابق للمجلس المركزي في رام الله عام 2015 وايضا عدم الالتزام بمخرجات بيروت 2017.