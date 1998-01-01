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الخليل: مستوطنون يغلقون سوق "القزازين" في البلدة القديمة

السبت 27 أكتوبر 2018 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

أغلق عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، سوقاً تجارياً في البلدة القديمة من الخليل، واعتدوا على بعض أصحاب بسطات الخضار.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين القادمين من التجمعات الاستيطانية في قلب البلدة القديمة (بيت رومانو، وبيت هداسا، وتل الرميدة)، والمتوجهين إلى المسجد الإبراهيمي لإقامة طقوس تلمودية كالعادة كل سبت اقتحموا سوق القزازين التاريخي، وأغلقوا بوابته الحديدية عند قنطرة سموح، واعتدوا على بسطات الخضار، وخاصة بسطة تعود للمواطن حسن الشلودي وأخرى للمواطن سعدي أبو اسنينة، ونصبوا حلقات رقص ودبكة، وهتفوا "الموت للعرب".

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