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رداً على جرائم جيش الاحتلال

"سرايا القدس" تعلن إطلاقها 51 صاروخ وقذيفة بعملية" ثأر تشرين"

السبت 27 أكتوبر 2018 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعلن إطلاقها 51 صاروخ وقذيفة بعملية" ثأر تشرين"



غزة/سما/

 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، مساء اليوم السبت، مسؤوليتها وبشكل رسمي عن إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عسكري:" إن عملية إطلاق الصواريخ التي سمتها بـ "ثأر تشرين" جاءت "رداً على تغول العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأراً لدمائهم الطاهرة".

وتابعت في بيانها أنها "استهدفت جميع مغتصبات غلاف غزة بأكثر من 51 صاروخ وقذيفة هاون، جاءت على النحو التالي: 33 صاروخ 107 و 10 صواريخ جراد و 8 قذائف هاون."

وأكدت سرايا القدس" أنها وكل فصائل المقاومة جاهزة وحاضرة للدفاع عن دماء أبناء شعبنا، وأنها لن تسمح للعدو المجرم بالاستمرار في بطشه وعدوانه بحق أبناء شعبنا والتغول في دمائه."

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