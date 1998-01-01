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إصابة مواطنين دهسهما جيب عسكري إسرائيلي في قلقيلية

السبت 27 أكتوبر 2018 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين دهسهما جيب عسكري إسرائيلي في قلقيلية



قلقيلية/سما/

 أصيب مواطنان جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين عمر عبد الحليم حسين (45 عاماً)، وأحمد سعيد سليم (25 عاماً)، أصيبا برضوض وكسور، جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، نقلا إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأرغمت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.

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