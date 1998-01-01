إصابة مواطنين دهسهما جيب عسكري إسرائيلي في قلقيلية

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين عمر عبد الحليم حسين (45 عاماً)، وأحمد سعيد سليم (25 عاماً)، أصيبا برضوض وكسور، جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي، نقلا إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وأرغمت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.