"المبادرة الوطنية" تعلن مقاطعتها لاجتماع "المركزي" غدًا

غزة/سما/

أكدت حركة المبادرة الوطنية مساء السبت، عدم مشاركتها في اجتماع "المجلس المركزي" المقرر عقده غدًا الأحد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحافي وصل "سما" نسخة منه، إن عدم مشاركتها يأتي احتجاجًا على عدم تنفيذ قرارات "المجلس المركزي" السابقة وعلى رأسها قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الحركة، لاستمرار الحوارات من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأعلنت قوى وطنية وإسلامية عدة اليوم، عدم مشاركتها مقاطعة أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح في 28/10/2018 بمدينة رام الله.