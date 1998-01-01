اعتقال الأسير المحرر "حسن الرجبي" من محله التجاري في الخليل

الخليل/سما/

قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت أسيرا محررا.

وأفادت مصادر محلية أن سيارتين عسكريتين من قوات حرس الحدود الإسرائيلي داهمت منطقة طارق بن زياد، واقتحمت محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية يعود لآل الرجبي واحتجزت من فيه من متسوقين.

كما أجرت عمليات تفتيش وتخريب، ودققت في هويات المتواجدين داخل المحل.

وانتهت عملية الاقتحام باعتقال صاحب المحل الأسير المحرر حسن خليل الرجبي (34 عاماً)، وقامت بتكبيله وتغميض عينيه، ومن ثم نقله لجهة غير معلومة.