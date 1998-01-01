حتى الخميس المقبل.. السنوار يهدد إسرائيل !!

غزة/سما/

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية مساء السبت، عن رسالة جديدة أرسلها رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار إلى "إسرائيل" عبر الوفد المصري.

وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني إن: "السنوار طلب في رسالته بضرورة بتحويل 15 مليون دولار شهريًا لقطاع غزة والسماح بإدخال المنحة القطرية لموظفي غزة وإلا التصعيد" وفق القناة.

وشدد السنوار – وفق القناة - على ضرورة أن تنفذ مطالبه التي أرسلت عبر الوفد المصري بحلول يوم الخميس المقبل كحد أقصى وإذا لم يحدث ذلك فسوف ستتوجه الحركة لتصعيد التظاهرات والأنشطة العسكرية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ما يقارب 90 هدفًا للمقاومة الفلسطينية منذ مساء الأمس، بالإضافة لمبنى الإدارة المدنية شمال قطاع غزة، وأراضٍ زراعية في مختلف مناطق القطاع.

وقصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات الغلاف بأكثر من 30 صاروخ، في حين لم يعلن الاحتلال عن أي إصابات في صفوف المستوطنين.