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شاهد..أعضاء فريق الجودو الإسرائيلي يؤدون شعائر يهودية في أبو ظبي

السبت 27 أكتوبر 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..أعضاء فريق الجودو الإسرائيلي يؤدون شعائر يهودية في أبو ظبي



وكالات/سما/

نشر حساب إسرائيلي رسمي يتبع حكومة الاحتلال مقطعا مصورا، لأعضاء فريق الجودو الإسرائيلي المشارك في بطولة “غراند سلام أبوظبي”، وهم يؤدون شعائرهم اليهودية من قلب العاصمة الإماراتية.

ويظهر المقطع المنشور أعضاء الفريق الإسرائيلي الذين وصلوا الإمارات الجمعة، برئاسة وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، وهم يؤدون طقوسهم الدينية ويحييون شعائر يوم السبت وفقا لمعتقداتهم.

ووصلت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الجمعة، على رأس وفد رياضي إسرائيلي إلى الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي في الخليج العربي، وذلك للمشاركة في بطولة رياضية في أبوظبي.

وترأست ريغيف الوفد الذي سيشارك ببطولة الجودو العالمية، في العاصمة الإماراتية، بعد قرار الاتحاد العالمي للجودو إعادة المباريات.

وسيرفع الوفد علم الاحتلال في أبوظبي، كما سيُعزف نشيد “هتكفا” (السلام الوطني الإسرائيلي) أثناء مباريات بطولة رياضة الجودو، وفق الوزيرة الإسرائيلية.

وقالت ريغيف، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن “المشاركة في البطولة في الإمارات قرار تاريخي له دلالات بعيدة المدى، وفاتحة لما بعدها”.

وسبق زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى الإمارات مشاركة أبوظبي والمنامة في “طواف إيطاليا 2018″، للدراجات الهوائية، الذي أُقيم في “إسرائيل”، مايو الماضي.

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