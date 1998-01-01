عبدو:الاحتلال يعجز عن تحقيق أهدافه في غزة

غزة/سما/

قال المحلل السياسي الفلسطيني، حسن عبده، إن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والضغط عليه له الكثير من التباعات التي يحذر منها المجتمع الدولي والكثير من الأصوات، ومن بينها التصعيد الذي يحدث بين الحين والآخر، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار لا يمكن أن تنتهي ما لم يتم رفع الحصار على القطاع.

وأضاف عبده خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، أن هناك إجماع شعبي وفصائلي على أنه لا يمكن العودة للهدوء في القطاع ما لم يتم تغيير الوضع القائم ورفع الحصار عن غزة، مشيرا إلى أن العلاقة بين القطاع وبين الاحتلال ستبقي "اللا هدوء واللا حرب"، وأن حالة عدم الاستقرار ستبقى هو السمة الغالبة نتاج الضغط المتواصل على غزة.

وأوضح عبده أن إسرائيل غير قادرة على النجاح في تحقيق أهدافها في القطاع، وهو ما أثبتته العدوانات السابقة، ورأى أن إسرائيل لا تمتلك هدفا واضحاً في غزة وهو ما يمنع أي عملية واسعة، بالإضافة لما تملكه المقاومة من امكانيات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار لما بعد الحرب، مؤكدا أن إسرائيل لا تستطيع أن تضمن الحصول على الهدوء بعد موجة واسعة من التصعيد بينما يمكنها الحصول عليه إذا ما أنهت هذه الاجراءات التي تزيد الضغط على القطاع.