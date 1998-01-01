سفير فلسطين بالقاهرة يشارك في حفل توقيع كتب الوحيدي

القاهرة/وكالات/

أقامت منصة كتبنا الجمعة 26 أكتوبر 2018 حفلاً لتوقيع كتب ( فن التقديم التلفزيوني - الناطق الرسمي – محاولات فهم ) ، للمفكر و الكاتب الفلسطيني محمـد يوسف الوحيــدي في قاعة المقر بمصر الجديدة ، حيث شارك سفير فلسطين وممثلها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، و السفير الدكتور عماد شعث ، و المستشار ناجي الناجي في الإحتفال .. و ألقى السفير عماد شعث كلمة بهذه المناسبة ، أكد فيها على أهمية إثراء المكتبة العربية بهذه الكتب القيمة ، و قدم شرحاً للحالة الإعلامية العربية و الفلسطينية و أهمية تنقيحها و بنائها بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة ، كما قام المستشار ناجي الناجي ، مسئول الإعلام بسفارة فلسطين في القاهرة ، بإلقاء كلمة ركز فيــها على أهمية صقل مهارات الناكق الإعلامي العربي ، و قدراته على التواصل ، و أهمية تبليغه الرسالة بشفافية ودقة تجيب على تساؤلات الجماهير و الإعلام في آن واحد .. وقد شكر الحضور جهود منصة كتبنا ، و مبادرتها الفريدة و الأولى من نوعها في الوكن العربي ، والتي تساعد المبدعين العرب على الإنكلاق إلى فضاءات الثقافة و المعرفة ، و التي هي السلاح الأقوى و الأنجع في مواجهة حالة النكوص التي تعاني منها الأمة العربية ..